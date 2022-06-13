Житель Нигерии отогнал горящий бензовоз на пустырь и стал Человеком года

Больше сотни человек спас водитель горящего бензовоза Эджиро Отариго. Об этом сообщили журналисты телеканала РЕН ТВ в Telegram.

«В соцсетях Эджиро Отариго называют „Капитан Нигерия“. А государственный совет Союза журналистов страны объявил его Человеком года», — написали они.

По их данным, бензовоз воспламенился в густонаселенном районе города Агбархо. Отариго рисковал собственной жизнью при управлении горящей автоцистерной. Однако ему удалось вывезти машину на пустырь, тем самым сохранив сотни жизней местного населения.

На кадрах видно, что горит задняя половина бензовоза. Пламя распространилось не только на бак, но и на колеса. От транспорта исходит черный дым. Причина возгорания пока неизвестна.

О пострадавших и разрушениях от движения пылающего бензовоза по густонаселенному району Агбархо не сообщается. Также не уточняется состояние здоровья самого Отариго после огненной поездки, во время которой он спас жизни своих земляков.