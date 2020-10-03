Житель Минска умер в больнице после задержания милицией

По данным ведомства, в больницу мужчина поступил 29 сентября. У него были телесные повреждения. Через несколько дней, находясь под постоянным медицинским контролем он скончался.

В ходе проверки выяснилось, что мужчину задержали за мелкое хулиганство и отправили в изолятор. По предварительным данным, он получил повреждения, когда упал со второго яруса кровати.

Точную причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе Следственного Комитета особо отметили, что задержание мужчины не было связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они перерастали в беспорядки и столкновения с сотрудниками ОМОН. Правоохранители задержали более шести тысяч человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях. Несколько сотен участников, в том числе 120 правоохранителей получили травмы.

Также официально подтверждено несколько смертей. Житель Минска Александр Тарайковский погиб во время противостояния с сотрудниками ОМОНа. Первоначально заявляли, что у него в руках взорвалась самодельная бомба. Но после того, как СМИ опубликовали видео, то выяснилось, что в руках у него ничего не было. В Гомеле умер арестованный на 10 суток Александр Вихо. Ему стало плохо по дороге в изолятор, но в больницу его доставить не успели.

Третьим погибшим стал 19-летний участник несанкционированной акции протеста в Минске. Он вышел на проезжую часть, где его сбил автомобиль. Жителя Бреста Геннадия Шутова с огнестрельной раной головы госпитализировали в Минске. С К Белоруссии рассказал, что мужчина угрожал железным прутом сотрудникам ОМОНа и на предупредительный выстрел в воздух он не отреагировал. Один из правоохранителей хотел попасть в плечо, чтобы обезвредить буяна, но промахнулся и попал в голову.