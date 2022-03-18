Житель Мариуполя рассказал о создании фейка после «российского удара» по роддому

Украинские журналисты организовали постановочную съемку с ударом по роддому в Мариуполе. Они начали делать репортажи всего через пять минут после атаки, заявил один из жителей города.

Как рассказал мужчина, всех женщин вывезли из роддома за день до атаки. После взрыва журналисты и правоохранители приехали на место слишком быстро.

«Буквально через пять минут, это говорят люди, которые живут рядом, которые подметали стекла после ударной волны, приехали журналисты, видеосъемка, куча полицейских машин, и началась съемка», — процитировало жителя Мариуполя РИА «Новости».

По его словам, видео было постановочным и срежиссированным. Он подчеркнул, что не может быть так, что журналисты сидели в кафе за углом и сразу побежали к роддому, когда услышали взрыв.

«Какую-то роженицу снимали. Как она там оказалась, каким чудом? Потому что всех их заранее перевели», — подчеркнул мужчина.

После атака на роддом в Мариуполе в западных СМИ стали распространять фейк об ударе российской авиации. Позже Минобороны РФ уточнило, что на самом деле роддом взорвали боевики нацбатальона «Азов»*.

*«Азов» — запрещенная в России военизированная организация.