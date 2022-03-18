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    18 марта 2022, 01:05

    Житель Мариуполя рассказал о создании фейка после «российского удара» по роддому

    Житель Мариуполя рассказал о постановочных съемках украинских СМИ в после удара по роддому

    Дарья Бунякова

    Украинские журналисты организовали постановочную съемку с ударом по роддому в Мариуполе. Они начали делать репортажи всего через пять минут после атаки, заявил один из жителей города.

    Житель Мариуполя рассказал о создании фейка после «российского удара» по роддому

    Как рассказал мужчина, всех женщин вывезли из роддома за день до атаки. После взрыва журналисты и правоохранители приехали на место слишком быстро.

    «Буквально через пять минут, это говорят люди, которые живут рядом, которые подметали стекла после ударной волны, приехали журналисты, видеосъемка, куча полицейских машин, и началась съемка», — процитировало жителя Мариуполя РИА «Новости».

    По его словам, видео было постановочным и срежиссированным. Он подчеркнул, что не может быть так, что журналисты сидели в кафе за углом и сразу побежали к роддому, когда услышали взрыв.

    «Какую-то роженицу снимали. Как она там оказалась, каким чудом? Потому что всех их заранее перевели», — подчеркнул мужчина.

    После атака на роддом в Мариуполе в западных СМИ стали распространять фейк об ударе российской авиации. Позже Минобороны РФ уточнило, что на самом деле роддом взорвали боевики нацбатальона «Азов»*.

    *«Азов» — запрещенная в России военизированная организация.