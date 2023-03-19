Мир 19 марта 2023, 04:31 Житель Львова набросился на украинок, разговаривавших по-русски Житель Львова набросился на соотечественниц из Днепропетровска из-за русского языка РИА «Новости»

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Житель Львова набросился на двух украинок, которые разговаривали на русском языке. Происшествие случилось на улице, дамы беседовали между собой, когда к ним подошел немолодой уже мужчина, которого украинки записали на видео, позже ролик опубликовал «Sputnik Ближнее зарубежье»в Telegram-канале.

Мужчина на повышенных тонах потребовал ответить одну из женщин, откуда она приехала. Когда украинка по-русски ответила ему «из Днепра», мужчина буквально принялся наскакивать на нее, пытаясь ударить сумкой и требуя выучить «государственный язык».

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«Я могу свободно говорить по-украински, но буду разговаривать на том языке, на котором хочу», — заявила в ответ агрессору женщина.

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Ее подруга посоветовала вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями, после чего недовольный украинец удалился.

Ранее министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что Южная железная дорога (ЮЖД) на Украине в рамках дерусификации получит название Харьковская. Он подчеркнул, что за такое название проголосовали большинство жителей Украины.