16 мая 2023, 01:49
Житель Литвы купил себе BMW на пожертвования для Украины — СМИ
Lietuvos rytas: житель Литвы купил себе BMW на собранные для Украины деньги
Ранее судимый житель Каунаса купил себе BMW на деньги, собранные для Украины, сообщило издание Lietuvos rytas. По данным авторов статьи, находчивый литовец приобрел автомобиль за 13 тысяч долларов.
В октябре 2022 года мужчина связался с волонтерами, помогавшими Украине. Житель Каунаса пообещал, что купит и доставит в страну грузовые покрышки. Он выставил счет с ложными данными, подписал документы о получении денег, но товар не доставил.
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Вместо этого он купил себе машину. Выбор пал на BMW пятой серии за 13 тысяч евро. Полицейские вычислили и задержали предприимчивого мужчину. Журналисты отметили, что он уже вернул большую часть присвоенных денег. Несмотря на это, суд учел богатое криминальное прошлое жителя Каунаса — у него девять судимостей. За проведенный трюк он получил два года и три месяца тюрьмы.
В апреле мужчина в военной форме попытался заставить священника в Киево-Печерской лавре взять в руки украинский флаг. Выяснилось, что нападавшим оказался псевдопатриот, собиравший средства от имени благотворительных организаций.
Литва
Мошенничество
Машины
Украина
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