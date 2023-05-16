Мир 16 мая 2023, 01:49 Житель Литвы купил себе BMW на пожертвования для Украины — СМИ Lietuvos rytas: житель Литвы купил себе BMW на собранные для Украины деньги Edvin Johansson / Unsplash

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Ранее судимый житель Каунаса купил себе BMW на деньги, собранные для Украины, сообщило издание Lietuvos rytas. По данным авторов статьи, находчивый литовец приобрел автомобиль за 13 тысяч долларов.

В октябре 2022 года мужчина связался с волонтерами, помогавшими Украине. Житель Каунаса пообещал, что купит и доставит в страну грузовые покрышки. Он выставил счет с ложными данными, подписал документы о получении денег, но товар не доставил.

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Вместо этого он купил себе машину. Выбор пал на BMW пятой серии за 13 тысяч евро. Полицейские вычислили и задержали предприимчивого мужчину. Журналисты отметили, что он уже вернул большую часть присвоенных денег. Несмотря на это, суд учел богатое криминальное прошлое жителя Каунаса — у него девять судимостей. За проведенный трюк он получил два года и три месяца тюрьмы.

В апреле мужчина в военной форме попытался заставить священника в Киево-Печерской лавре взять в руки украинский флаг. Выяснилось, что нападавшим оказался псевдопатриот, собиравший средства от имени благотворительных организаций.