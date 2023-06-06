06 июня 2023, 20:30
Житель Квебека в одиночку отбился от ворвавшихся в дом грабителей
TVA Nouvelles: мужчина в Квебеке в одиночку отбился от двух залезших в дом грабителей
Житель канадской провинции Квебек сумел в одиночку отбиться от двух забравшихся в дом грабителей. Стычка попала на камеру видеонаблюдения, ее опубликовало TVA Nouvelles.
Около двух часов ночи мужчины в черной одежде забрались в гараж частного дома. Злоумышленники планировали попасть в дом, но столкнулись с его хозяином.
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На кадрах канадец в одних шортах бросился на непрошенных гостей. Схватка продолжалась несколько секунд, после чего жулики убежали.
Хозяин дома получил несколько ударов в лицо. Неизвестным досталась только сумка его сестры.
В Балашихе задержали магазинного вора, укравшего 83 пачки сливочного масла. Когда его пытались остановить, он напал на охранника.
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