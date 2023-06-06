Мир 06 июня 2023, 20:30 Житель Квебека в одиночку отбился от ворвавшихся в дом грабителей TVA Nouvelles: мужчина в Квебеке в одиночку отбился от двух залезших в дом грабителей РИА «Новости»

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Житель канадской провинции Квебек сумел в одиночку отбиться от двух забравшихся в дом грабителей. Стычка попала на камеру видеонаблюдения, ее опубликовало TVA Nouvelles.

Около двух часов ночи мужчины в черной одежде забрались в гараж частного дома. Злоумышленники планировали попасть в дом, но столкнулись с его хозяином.

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На кадрах канадец в одних шортах бросился на непрошенных гостей. Схватка продолжалась несколько секунд, после чего жулики убежали.

Хозяин дома получил несколько ударов в лицо. Неизвестным досталась только сумка его сестры.

В Балашихе задержали магазинного вора, укравшего 83 пачки сливочного масла. Когда его пытались остановить, он напал на охранника.