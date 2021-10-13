Житель Китая устроил истерику и попросил задержать его из-за того, что дочь не умеет считать

Житель города Куньшань провинции Цзянсу в Китае лег посреди проезжей части и начал рыдать. Когда на место прибыли полицейские, он пожаловался, что его дочь не умеет считать, сообщило местное издание «Пэнпай».

По словам плачущего китайца, его дочь вычла 700 из 800 и получила 900. После этого он попросил, чтобы его задержали. Однако полицейские смогли уговорить несчастного отца вернуться к семье.

Возможно, сложности с обучением ребенка возникли у мужчины из-за того, что на фоне новой вспышки случаев коронавируса в китайских школах собирались переносить начало занятий. Может быть, у него не получилось самостоятельно объяснить дочери правила сложения и вычитания, поэтому в какой-то момент он просто слишком сильно перенервничал.

Эксперты отмечали, что на фоне пандемии и введения ограничительных мер во всех стран наблюдается рост тревожности и депрессий у людей.