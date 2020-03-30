Житель Китая оценил состояние страны после эпидемии коронавируса

По словам Семенова, официальные власти отметили отсутствие новых зараженных в течение нескольких дней.

«Все люди вышли на работу. Исключения лишь составляют детские учреждения. Все бары, клубы открылись. Люди продолжают на улице ходить в масках. Это необязательно. Кто хочет, те ходят. В принципе угроза прошла, я считаю. Жизнь вернулась на старые рельсы», — уточнил собеседник.

В настоящее время, в КНР существует менее 2,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.