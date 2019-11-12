Житель Китая облил едким химикатом малышей в детском саду

Молодой человек проник в один из детских садов Китая и распылил на территории сильнодействующий химикат. В результате 51 ребенок и трое воспитателей получили различные ожоги. Сотрудникам полиции удалось задержать преступника, который заявил, что хотел «отомстить» людям.

Как пишет агентство «Синьхуа», нападение произошло 11 ноября в городе Кайюань. Житель Китая разрезал ограждение из проволоки и залез на территорию детского сада. Затем он зашел в здание и облил людей раствором каустической соды (щелочи).

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Серьезные ожоги получили два человека, еще четыре — средней степени тяжести. Всего пострадал 51 малыш и трое взрослых, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

После случившегося правоохранители смогли установить личность преступника и задержать мужчину. Нападавшим оказался 23-летний местный житель. По его словам, он пришел в дошкольное учреждение, чтобы «отомстить». Кун заявил, что в детстве не получал необходимого внимания от матери, поэтому теперь ненавидит общество.