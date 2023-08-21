Мир 21 августа 2023, 14:44 Житель Киева сжег 12 автомобилей из-за негативного отношения к ВСУ Полиция в Киеве задержала мужчину, сжегшего 12 автомобилей бойцов ВСУ Unsplash

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Житель Киева поджег 12 автомобилей украинских военных из-за негативного отношения к ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Впервые случаи возгорания автомобилей военных начались еще летом 2022 года, когда в нескольких районах столицы вспыхнули машины.

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Делом начали заниматься полицейские, однако пироман почувствовал след правоохранителей и остановился. В июле 2023 года пожоги возобновились, по горячим следам оперативники задержали 35-летнего мужчину, переехавшего в Киев в 2014 году из другого региона.

Полицейские установили, что машины загорались от зажигательного устройства, которые фигурант изготовлял самостоятельно. В ходе допроса поджигатель признался, что уничтожал имущество военных из своей личной неприязни к ВСУ.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по статье о порче имущества, максимальная санкция по ней составляет три года тюремного заключения.