Житель Казахстана рассказал о ситуации с продуктами и ценах на фоне протестов

На фоне погромов магазинов и отделений банков в Казахстане появлялись сообщения об огромных очередях за продуктами. В настоящее время проблем с продовольствием как таковых нет. Плюс начала работать горячая линия, на которую можно сообщить о завышенных ценах, рассказал «360» житель Нур-Султана Ожет Шегирбаев.

«Все основные виды товаров имеются. Сегодня даже запустили горячую линию по поводу неоправданно завышенных цен на соцзначимые продукты питания. То есть если житель видит, что где-то слишком высокие цены, он может позвонить и сообщить об этом», — поделился он.

По его словам, в первые дни беспорядков были проблемы с банкоматами. Многие не выдавали деньги, а безналичная оплата была закрыта. Но со вчерашнего дня торговые сети начали разрешать платить по безналу. Сегодня список сетей, которые принимают безналичную оплату, значительно расширен, заключил Шегирбаев.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Сначала жители вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, но после выступления переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. От погромов очень сильно пострадала Алма-Ата. По данным президента республики Касым-Жомарта Токаева, на город напали около 20 тысяч подготовленных боевиков.