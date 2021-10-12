Житель Иркутска построил корабль викингов

Житель Иркутска сам построил корабль викингов, спустил на воду и начал его испытания. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным РИА ФАН, он рассказал, что сейчас они с командой только учатся управлению кораблем.

«Следующим летом пойдем на Байкал под парусом. Полноценный поход. Недельный, может, двухнедельный», — рассказал мужчина.

Он добавил, что команда уже сформирована. Некоторые попали в нее, потому что им понравился сам корабль.