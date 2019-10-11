Житель Индонезии вернулся домой после своих похорон

Мотоциклист получил настолько тяжелые травмы, что его не смогли опознать. Документов у водителя при себе не было, а транспортное средство принадлежало 40-летнему Сунатро.

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Полицейские передали тело погибшего родственникам, на следующий день жертву ДТП похоронили. Однако через семь часов владелец мотоцикла пришел домой. Он рассказал, что занял деньги у товарища и оставил ему мотоцикл в качестве залога.

Родственники погибшего отказались перезахоранивать тело. Они только изменили имя на надгробии, написал «Ридус».