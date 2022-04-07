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    07 апреля 2022, 18:44

    Житель Индии вернулся домой после того, как его по ошибке похоронили

    Дарья Морозова

    Жителя Индии посчитали умершим и уже провели похороны, а спустя время он вернулся домой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Kaumudi.

    Сначала житель Индии не вернулся с работы, после чего его родственники начали поиски. Позже появилась информация, что якобы труп пропавшего нашли возле автобусной остановки. Даже провели опознание, после чего состоялись похороны.

    В итоге мужчина вернулся домой. Оказалось, что семья перепутала его с неизвестным погибшим. Теперь полиции нужно установить личность похороненного.