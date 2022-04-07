Житель Индии вернулся домой после того, как его по ошибке похоронили

Жителя Индии посчитали умершим и уже провели похороны, а спустя время он вернулся домой. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Kaumudi.

Сначала житель Индии не вернулся с работы, после чего его родственники начали поиски. Позже появилась информация, что якобы труп пропавшего нашли возле автобусной остановки. Даже провели опознание, после чего состоялись похороны.

В итоге мужчина вернулся домой. Оказалось, что семья перепутала его с неизвестным погибшим. Теперь полиции нужно установить личность похороненного.