Житель Индии вернулся домой после собственной кремации

Родственники отправили мужчину, у которого выявили COVID-19, в больницу в начале ноября. Через два дня врачи сообщили, что он умер. Его тело кремировали, но спустя неделю оказалось, что мужчина жив. Эта история произошла в Северной Бенгалии.

Сын «покойного» рассказал NDTV, что в семье готовились к церемонии для душ предков, когда раздался звонок из больницы.

«Мы кремировали тело. <…> Однако вчера нам позвонили и сказали, что мой отец выздоровел и мы должны вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его домой из больницы. <…> Мы сильно удивились и забрали его. Я не знаю, кого кремировали», — поделился собеседник.

Он добавил, что в целях безопасности тело умерших от COVID-19 заворачивают в пластик и показывают родственникам на расстоянии. Тогда никто не смог понять, что в пакете был не член их семьи.

Оказалось, что врачи все перепутали. Кремировали совершенно другого человека, который умер от последствий заражения коронавирусом. С этой накладкой уже разобрались, однако в местном Министерстве здравоохранения все равно создали комиссию, чтобы изучить обстоятельства произошедшего.