Мир 06 марта 2024, 13:50 Житель Индии убил дочь топором после ее отказа вступать в брак

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Житель штата Раджастхан в Индии убил собственную дочь топором после ее отказа выходить замуж. Об этом сообщил сайтThe Times of India.

Отмечается, что 55-летний мужчина долгое время пытался заставить 31-летнюю дочь вступить в брак, однако та не соглашалась. После очередного отказа отец схватил топор и ударил им девушку, пока та спала.

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Как сообщил сайт kp.ru, от полученных ранений потерпевшая скончалась, мужчину задержали.