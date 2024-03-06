06 марта 2024, 13:50
Житель Индии убил дочь топором после ее отказа вступать в брак
Житель штата Раджастхан в Индии убил собственную дочь топором после ее отказа выходить замуж. Об этом сообщил сайтThe Times of India.
Отмечается, что 55-летний мужчина долгое время пытался заставить 31-летнюю дочь вступить в брак, однако та не соглашалась. После очередного отказа отец схватил топор и ударил им девушку, пока та спала.
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Как сообщил сайт kp.ru, от полученных ранений потерпевшая скончалась, мужчину задержали.
Убийства
Индия
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