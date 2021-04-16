Житель Индии съел на спор 41 яйцо и умер

Житель Индии съел на спор 41 яйцо за короткий промежуток времени и умер. Об этом сообщил LadBible.

Мужчине было 42 года.

Он поспорил со своим приятелем, что сможет съесть 50 куриных яиц за непродолжительный отрезок времени. В случае победы он хотел получить две тысячи рупий (чуть больше двух тысяч рублей). В итоге мужчина съел 41 яйцо, а на 42-м потерял сознание. Его срочно госпитализировали, написала «Свободная пресса». Тем не менее врачи не смогли спасти мужчину.

Специалисты допустили, что слишком большое количество яиц в организме нарушило работу пищеварительной системы. Из-за этого началась аспирация, которая привела к сбою в работе сердца.