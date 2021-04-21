Житель Индии рассказал, как сбросил 41 килограмм
Житель Индии сбросил 41 килограмм за полгода. Он рассказал, как это сделал. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Раньше мужчина весил 109 килограммов, из-за чего испытывал неудобства.
Он рассказал, что по утрам начал выпивать стакан теплой воды с ложкой яблочного уксуса. На завтрак он ел яичные белки, измельченный овес и 200 миллилитров молока. На обед мужчина съедал также белковые продукты — куриные грудки, приготовленные с оливковым маслом, рисом и овощами.
Также он добавил, что питался пять раз в день.