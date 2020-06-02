Житель Индии попросил суд переименовать страну в Бхарат

Верховный суд Индии перенес слушания о переименовании страны в Бхарат. По мнению автора инициативы, название Индия напоминает жителям о колониальном прошлом.

Ходатайство о переименовании подал житель Нью-Дели по имени Намах. Как пишет India Today, дата его рассмотрения пока не определена.

«Прекратите использовать „Индия“, это позволит гражданам этой страны преодолеть колониальное прошлое и привить чувство гордости за нашу национальность», — отметил автор ходатайства.

Он отметил, что уже сейчас название страны в официальных документах может писаться тремя способами: «Союз Индии», «Республика Индия» и «Бхарат Саркар». Последний вариант переводится с хинди как «Республика Индия». Автор ходатайства добавил, что разные названия вызывают путаницу: на правах используется одно, а в паспорте другое. По его мнению, нужно объединить название и нацию.

В Конституции Индии допускается называть страну Бхарат.

Издание отметило, что жители Индии не в первый раз пытаются переименовать страну. В марте 2016 года Верховный суд отклонил подобную петицию.