    05 июня 2020, 13:28

    Житель Индии нашел в кондиционере около 40 змей

    Алена Макаренко

    Гражданин Индии случайно нашел в кондиционере в своем доме около 40 змей. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на агентство UPI.
    Житель Индии нашел в кондиционере около 40 змей

    В начале недели фермер Шрадхананд, который живет в пригороде Мератха, обнаружил на полу спальни змею. Он выпустил рептилию на улицу. Однако вечером мужчина заметил у кровати еще трех змей.

    Тогда он обошел свой дом, чтобы найти их возможное убежище. Вскоре он увидел, что змеи выползают из кондиционера. Оказалось, что в нем обитали около 40 змей.

    Житель Индии позвал на помощь соседей. Они вытащили всех рептилий из кондиционера и выпустили в лес.

    Техника висела сломанной несколько месяцев. Местные ветеринары предположили, что в это время в кондиционер заползла змея, отложила яйца и спустя некоторое время начали появляться детеныши.