Житель Индии нашел в кондиционере около 40 змей

В начале недели фермер Шрадхананд, который живет в пригороде Мератха, обнаружил на полу спальни змею. Он выпустил рептилию на улицу. Однако вечером мужчина заметил у кровати еще трех змей.

Тогда он обошел свой дом, чтобы найти их возможное убежище. Вскоре он увидел, что змеи выползают из кондиционера. Оказалось, что в нем обитали около 40 змей.

Житель Индии позвал на помощь соседей. Они вытащили всех рептилий из кондиционера и выпустили в лес.

Техника висела сломанной несколько месяцев. Местные ветеринары предположили, что в это время в кондиционер заползла змея, отложила яйца и спустя некоторое время начали появляться детеныши.