Житель Индии нанял охрану для мангового дерева

Житель индийского штата Бихар стал владельцем мангового дерева, относящегося к самому дорогому сорту манго в мире. Для защиты дерева он нанял охрану и установил видеонаблюдение, рассказали РИА «Новости».

Манго японского сорта «миядзаки» является самым дорогим манго в мире, один плод может стоить от 100 до 3,6 тысячи долларов (около 250 тысяч рублей), написало ИА НСН.

Владелец дерева Викас Дас рассказал, что это манго действительно имеет особенным вкус и запах, которые не спутать с обычным манго. Плоды он планирует продавать, а для охраны дерева нанял местных жителей и установил видеонаблюдение.