Житель Гонконга инсценировал свое похищение ради выкупа от матери

Мужчина в Гонконге, который погряз в долгах, придумал незаконный способ справиться с нехваткой денег. Он решил инсценировать собственное похищение, чтобы получить от своей матери крупную сумму. Она должна была составить 300 тысяч гонконгских долларов (2,8 миллиона рублей).

О ситуации рассказал портал AsiaOne. В итоге женщина действительно обратилась в полицию с заявлением о похищении сына. Она поделилась, что молодого человека увезли в неизвестном направлении некие преступники. Позже ей прислали видеоролик, на котором двое мужчин якобы силой заталкивают 20-летнего юношу в машину. Там же содержалась информация, что для выкупа мужчины требуется указанная сумма.

Полицейские оперативно разыскали преступников и задержали их. Однако во время допроса те признались, что сам похищенный уговорил их инсценировать преступление, поскольку задолжал много денег и хотел получить их от матери.

По гонконгскому законодательству любое ложное сообщение о правонарушении, которое отвлекло от работы правоохранителей, карается лишением свободы до полугода и штрафом в размере примерно 19 тысяч рублей. Теперь с предприимчивым молодым человеком будут разбираться в полиции.