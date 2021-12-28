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    28 декабря 2021, 03:28

    Житель Гонконга инсценировал свое похищение ради выкупа от матери

    Погрязший в долгах мужчина в Гонконге инсценировал свое похищение, чтобы получить выкуп от матери

    Ирэна Вороник

    Мужчина в Гонконге, который погряз в долгах, придумал незаконный способ справиться с нехваткой денег. Он решил инсценировать собственное похищение, чтобы получить от своей матери крупную сумму. Она должна была составить 300 тысяч гонконгских долларов (2,8 миллиона рублей).

    Житель Гонконга инсценировал свое похищение ради выкупа от матери

    О ситуации рассказал портал AsiaOne. В итоге женщина действительно обратилась в полицию с заявлением о похищении сына. Она поделилась, что молодого человека увезли в неизвестном направлении некие преступники. Позже ей прислали видеоролик, на котором двое мужчин якобы силой заталкивают 20-летнего юношу в машину. Там же содержалась информация, что для выкупа мужчины требуется указанная сумма.

    Полицейские оперативно разыскали преступников и задержали их. Однако во время допроса те признались, что сам похищенный уговорил их инсценировать преступление, поскольку задолжал много денег и хотел получить их от матери.

    По гонконгскому законодательству любое ложное сообщение о правонарушении, которое отвлекло от работы правоохранителей, карается лишением свободы до полугода и штрафом в размере примерно 19 тысяч рублей. Теперь с предприимчивым молодым человеком будут разбираться в полиции.