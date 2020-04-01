Житель Франции угодил за решетку на два месяца за нарушение карантина

По данным издания, 20-летнего горожанина задержали 30 марта. На следующий день он был арестован. В момент задержания с ним был ребенок, которого этим летом представят судье по делам детей.

С 17 марта во Франции введены жесткие ограничения на передвижение из-за распространения коронавирусной инфекции. Выходить на улицу можно лишь при наличии письменной объяснительной. Массовые мероприятия запрещены, кинотеатры, рестораны и кафе не работают.