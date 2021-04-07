Житель Филиппин умер, сделав 300 приседаний за нарушение комендантского часа

На Филиппинах умер 28-летний мужчина, которого задержали за нарушение комендантского часа. Смерть наступила после того, как его заставили сделать 300 приседаний, сообщило издание Rappler.

Даррена Манаога Пеньяредондо задержали в городе Дженерал Триас за попытку купить воды после 18:00. С этого времени до пяти утра в провинции действует комендантский час, чтобы снизить распространение коронавируса.

По словам гражданской жены Даррена, его и еще одного мужчину, нарушившего ковидные ограничения, доставили на площадь перед зданием мэрии. Там обоих заставили сделать 100 приседания. Приседать нужно было синхронно, когда этого не получилось, задержанным приказали повторить упражнение еще раз, а потом еще.

Даррен прибыл домой в восемь утра и едва мог передвигаться без посторонней помощи. Он сказал супруге, что несколько раз падал во время приседаний. Позднее в тот же день у мужчины начались судороги, была остановка сердца. Врачи смогли реанимировать Даррена, но вечером он скончался.

По словам начальника городской полиции подполковника Марло Нилло Солеро, приседания не предусмотрены в качестве наказания за нарушение комендантского часа.

«Вместо этого мы проводим беседу», — заверил он.

Мэр города Антонио Феррер пообещал провести расследование.

На Филиппинах с начала пандемии зарегистрировано около 800 тысяч случаев COVID-19 и свыше 13 тысяч смертей. Это самые высокие показатели в странах Юго-Восточной Азии после Индонезии.