Житель Еревана рассказал об обстановке в городе после митингов

В Ереване, где 25 февраля местные жители вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, ситуация к вечеру стала спокойной. Некоторые были вынуждены принять участие в протестах, рассказал «360» очевидец.

Молодой человек по имени Арег уточнил, что сторонники оппозиции «установили пять-шесть мусорных баков с каждой стороны» на центральном проспекте Баграмяна. Здесь находятся здание парламента и президентская резиденция.

«Есть люди, но их не так много. Вход и выход свободный. Спросил у полиции, сказали, можно спокойно проходить. Само Национальное собрание охраняют сейчас полицейские в масках, экипировке», — поделился житель Еревана.

Сославшись на информацию из первых рук, он рассказал, что некоторых людей заставляют выходить на улицы под угрозой увольнения с работы.

«И таких — проплаченных или под угрозой — немало, учитывая, кто организовывал эти митинги», — подчеркнул Арег.

Людей, добровольно отправившихся воевать во время недавнего конфликта, он назвал «достаточно лояльными к текущей власти».

«Понятно, что у всех есть свои вопросы. Но они точно не поддерживают текущее движение», — заметил молодой человек.

Арег добавил, что сейчас на улице около пары тысяч протестующих.