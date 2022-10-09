Житель ДНР рассказал о расправе ВСУ над мирными людьми за сотрудничество с союзными силами | 360°

Мир 09 октября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber Житель ДНР рассказал о расправе ВСУ над мирными людьми за сотрудничество с союзными силами Житель ДНР сообщил, что ВСУ расстреливали мирных за содействие союзным силам РИА «Новости»

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ВСУ жестоко мстили мирным жителям ДНР за малейшее сотрудничество с союзными силами. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил житель села Торское.

По его словам, что при заходе в населенные пункты, ранее находившиеся под контролем союзных сил, ВСУ наказывали местных жителей за сотрудничество со второй стороной конфликта.

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Поводом для мести было содействие солдатам противника или получение гуманитарной помощи.

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При этом сам формат наказания был разнообразным. По словам мужчины, иногда применяли и расстрел.

Сам житель Торского попал в этот населенный пункт после эвакуации из Красного Лимана. Он сменил местоположение после прихода ВСУ в город.

По словам мужчины, он добровольно помогал союзным силам. В числе оказанной им поддержки — указание безопасного маршрута для продвижения. Также он доставлял домашнюю еду от местных жителей для подразделений, возвращавшихся из боя. Мужчина отметил, что он остался помогать союзным силам, несмотря на наступление ВСУ.

«Мне выхода уже не было — я знал, что, кроме расстрела, меня там ничего не ждет. Рассказывали беженцы: в Купянске, в Изюме [ВСУ] расстреливали», — поделился он.

Житель Торского отметил, что он отказался эвакуироваться в лагерь временного проживания и остался с военными.

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