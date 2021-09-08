Житель Дании случайно нашел золотой клад на полуострове Ютландия

Любитель археологии при помощи металлоискателя нашел золотой клад на территории полуострова Ютландия. Датчанин по имени Оле Гиннеруп Шитц решил воспользоваться прибором в первый раз и тут же наткнулся на сокровища. Об этом рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на издание The Irish Sun.

«Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад», — сообщил мужчина. Он показал свою находку местным историкам, которые отметили, что возраст клада составляет примерно полторы тысячи лет. В нем содержалось 22 предмета из драгоценных металлов, в том числе медальоны с изображениями Одина и императора Константина. Все артефакты передадут в музеи, а молодому археологу выдадут награду.