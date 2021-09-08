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    08 сентября 2021, 12:29

    Житель Дании случайно нашел золотой клад на полуострове Ютландия

    Оксана Лавнюженко

    Любитель археологии при помощи металлоискателя нашел золотой клад на территории полуострова Ютландия. Датчанин по имени Оле Гиннеруп Шитц решил воспользоваться прибором в первый раз и тут же наткнулся на сокровища. Об этом рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на издание The Irish Sun.

    «Площадь Дании — 43 тысячи квадратных километров. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад», — сообщил мужчина.

    Он показал свою находку местным историкам, которые отметили, что возраст клада составляет примерно полторы тысячи лет. В нем содержалось 22 предмета из драгоценных металлов, в том числе медальоны с изображениями Одина и императора Константина. Все артефакты передадут в музеи, а молодому археологу выдадут награду.