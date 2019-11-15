Танец Джокера показали с другого ракурса. Видео

Джокер-лестница уже в Googlе. Фанаты превратили геолокацию в религиозный памятник-мем Подробнее

На кадрах видно, как исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс готовится к съемкам одной из самых ярких сцен фильма. Сначала он то ли чешет руку об ногу, то ли ногу рукой, то ли просто чистит брюки.

Потом немного разминается, выбрасывает сигарету и начинает танцевать. Вошел ли именно этот дубль в окончательный монтаж картины, понять сложно.

Эта лестница находится в Бронксе, по адресу: 1165 Shakespeare Avenue. Ее уже отметили на картах Google как «религиозный памятник». Премьера картины «Джокер» состоялась в начале октября. Фильм рассказывает историю становления одного из главных злодеев вселенной комиксов DC Джокера — убийцы-психопата в клоунском гриме.