Житель Бреста попытался обокрасть автобус, в котором сидел ОМОН

«Брестчанин увидел микроавтобус. Подошел, привычно дернул за ручку. Дверь открылась. Он шагнул в салон и увидел… сотрудников ОМОНа. Микроавтобус был служебным автомобилем отряда милиции особого назначения. Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем», — рассказали в милиции.

Этих объяснений оказалось недостаточно. Один из силовиков обратил внимание на солнечные очки мужчины. Он был в них, хотя на улице уже стемнело. Оказалось, что злоумышленник вытащил их из другой машины. 43-летнего брестчанина задержали. Украденные очки и флешку вернули владелице.