Житель Белоруссии спас провалившуюся под лед собаку

Житель белорусского города Орша стал героем соцсетей после того, как спас из ледяной воды собаку. Пес провалился под лед Днепра и не мог выбраться самостоятельно. Видео спасательной операции появилось в Instagram.

Информацию о случившемся опубликовали в аккаунте vitebskfoto. ЧП произошло в районе Городища. Мужчина увидел с берега тонущее животное и не раздумывая бросился ему на помощь. При этом он не испугался, что провалится следом.

Чтобы добраться до собаки, смельчак использовал длинную палку. В конце концов животное удалось вытащить на берег. После этого благодарный пес проводил своего спасителя до дома, а потом принес к его подъезду косточку. Вероятно, это тоже было своеобразной благодарностью.