Житель Белоруссии пьянствовал за одним столом с трупом

В заявлением о пропаже мужа в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она заявила, что супруг уже несколько дней не появлялся дома. В ходе расследования выяснилось, что в последний раз его видели около дома односельчанина, который недавно вернулся с заработков и пьянствовал уже не первый день.

В ходе проверки труп пропавшего мужчины нашли сидящим в кресле за праздничным столом, где продолжалась пьянка. Владелец дома признался, что в ходе ссоры ударил гостя поленом. Но из-за надетого капюшона и нетрезвого состояния не обратил внимания, что собутыльник прекратил подавать признаки жизни.

Позже он признался, что у него были подозрения, что с гостем не все в порядке, но обращаться в милицию не стал. Как установила экспертиза, пострадавший умер еще 6 января. Его труп обнаружили только накануне. Следователи возбудили против негостеприимного хозяина уголовное дело.