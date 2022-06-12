Житель Анкары стал жертвой мощнейшего урагана

Мощнейший ураган обрушился на турецкую столицу. В результате разгула непогоды погиб один из местных жителей. Об этом сообщили в МВД Турции.

Ураган бушевал в Анкаре в течение нескольких часов в субботу, 11 июня. Люди стали снимать затопленные улицы на видео и выкладывать кролики в соцсети.

По данным властей города, больше всего от урагана пострадали районы Гельбаши, Чанкая, Енимахалле, Кечиорен и Мамак. Всего за полтора часа в Анкаре выпало 28 миллиметров осадков. В районе Алтындаг водитель не смог выбраться из микроавтобуса, так как селевые потоки полностью затопили дорогу за считанные минуты. В итоге мужчина погиб.

«Обнаружено безжизненное тело гражданина, попавшего в наводнение в Анкаре», — заявил официальный представитель МВД Турции Исмаил Чатаклы. Его слова привело издание Ahaber.

Ураган повредил около 40 зданий в городе. В некоторых районах местные жители остались без электричества.

«На улицы города выведено более трех тысяч сотрудников коммунальных служб и более 1,2 тысячи единиц техники», — сообщил в соцсети мэр Анкары Мансур Яваш.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди в турецкой столице продолжатся.