Житель Алма-Аты расстрелял судебных исполнителей

В Казахстане житель Алма-Аты открыл огонь по судебным исполнителям и полицейским. Погибли пять человек, включая двух участковых. Об этом со ссылкой на городское управление полиции сообщило РИА «Новости».

Стрельба, по предварительным данным, произошла в микрорайоне Акбулак. Хозяин дома открыл огонь по судебным приставам и участковым. В результате погибли пять человек: два полицейских, один судоисполнитель и еще два человека, сообщило «Sputnik Казахстан» со ссылкой на очевидцев.

Предположительно, мужчина открыл огонь после того, как его попытались выселить из дома.

В департаменте полиции Алма-Аты подтвердили, что пять человек, включая двух полицейских, погибли при исполнении постановления суда. Их расстрелял мужчина 1967 года рождения.

Подозреваемого обезвредили и задержали.

В апреле в Алма-Ате местный житель подстрелил охранника ЖК, после чего забаррикадировался в квартире дома от полицейских, продолжая отстреливаться. Впоследствии он покончил с собой.