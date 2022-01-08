Житель Алма-Аты показал последствия погромов. Видео

Один из жителей Алма-Аты проехал по городу, пережившему активные протесты и акты мародерства, показав последствия на видео. Оно размещено в Telegram-канале SHOT.

На кадрах видео видны разрушенные, обстрелянные фасады домов. Он показал внешний вид кафе «Белый ветер», которое полностью сожжено изнутри.

Далее на кадрах было показано отделение казахстанского банка Kaspi с разбитыми дверьми и вскрытыми банкоматами, разграбленное здание супермаркета и обнесенные магазины электроники.

Отметим, что корпус торгового центра «Субак» остался нетронутым. Очевидец отметил, что внутри находилась охрана.

Также ранее источник сообщил, что в Алма-Ате утром 8 января вновь возобновилась активная перестрелка.

В городе было объявлено проведение контртеррористической операции, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по террористам на поражение.