Житель Алма-Аты показал последствия погромов. Видео
Житель Алма-Аты показал последствия погромов в городе
Один из жителей Алма-Аты проехал по городу, пережившему активные протесты и акты мародерства, показав последствия на видео. Оно размещено в Telegram-канале SHOT.
На кадрах видео видны разрушенные, обстрелянные фасады домов. Он показал внешний вид кафе «Белый ветер», которое полностью сожжено изнутри.
Далее на кадрах было показано отделение казахстанского банка Kaspi с разбитыми дверьми и вскрытыми банкоматами, разграбленное здание супермаркета и обнесенные магазины электроники.
Отметим, что корпус торгового центра «Субак» остался нетронутым. Очевидец отметил, что внутри находилась охрана.
Также ранее источник сообщил, что в Алма-Ате утром 8 января вновь возобновилась активная перестрелка.
В городе было объявлено проведение контртеррористической операции, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по террористам на поражение.