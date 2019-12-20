Житель Айовы сел на 15 лет за сожжение флага ЛГБТ. И ни о чем не пожалел

Американский суд приговорил 30-летнего Адольфо Мартинеса к 15 годам тюрьмы за воровство и сожжение флага ЛГБТ-сообщества. Мужчина признал себя виновным в содеянном и ни о чем не жалеет. Он стал первым человеком в округе Стори, которого осудили за преступления на почве ненависти.

Адольфо Мартинес пришел в стриптиз-клуб Dangerous Curves, где начал угрожать окружающим. Посетители заведения вызвали полицию, но к моменту ее приезда мужчину уже выгнали сотрудники бара. Тогда он направился к церкви и сорвал с нее флаг ЛГБТ-сообщества. После этого он вернулся к стриптиз-клубу и при помощи жидкости для зажигалок сжег флаг на улице. Как передает «Би-би-си», он также угрожал сжечь бар.

Мартинес был арестован позже в тот же день и признал свою вину в интервью для местных СМИ. О своем поступке мужчина не сожалеет.

«Для меня было честью это сделать. Это благословение от Господа», — рассказал он.

Таким образом американец «выступил против гомосексуализма».

Пастор церкви, из которой мужчина украл флаг, согласен с тем, что действия Мартинеса были мотивированы ненавистью.

«Я часто чувствовала, что наш город не настолько прогрессивен, как многие считают», — говорит женщина-пастор. По ее словам, в городе все еще большое количество людей боится совершить каминг-аут.

Как оказалось, Адольфо Мартинес стал первым человеком, осужденным за преступления на почве ненависти, в округе Стори. Прокурор округа Джессика Рейнольдс подчеркивает, что суровая реальность заключается в том, что до сих пор есть люди, которые атакуют других людей из-за их расы, пола, сексуальной ориентации. Очень важно, чтобы общество реагировало на такие события. А люди, совершающие преступления на почве ненависти, понимали, что их ждут серьезные последствия.

Тем временем российская художница Юлия Цветкова столкнулась с ровно противоположными обвинениями. Полиция начала проверку ее спектакля «Розовые и голубые» на наличие ЛГБТ-пропаганды, а в бодипозитивных рисунках усмотрела признаки порнографии.