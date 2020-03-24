«Жить будем». Лукашенко понадеялся на ослабление коронавируса после Пасхи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди заболеют психозом из-за коронавируса. По его мнению, главное, чтобы страна продержалась до Пасхи.

«Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты», — сказал Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином, белорусского президента цитирует агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что группой риска являются пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания, но пока что белорусским врачам удается справляться. С пожилыми работают социальные службы, общественные организации, используется и китайский опыт.

Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем Александр Лукашенко.

Православная Пасха в 2020 году будет отмечаться 19 апреля. К этому времени, как надеется Лукашенко, вирус ослабнет, пишет Газета.ru.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.