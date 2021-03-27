Жирную макаку отправили в лагерь для похудения в Таиланде. Видео

Очень жирную обезьяну по кличке Годзилла, которая жила на рынке в Бангкоке, отправили в лагерь для худеющих животных. Об этом сообщила Daily Mail.

Хозяйка приютила макаку, когда та была еще детенышем, потому что ее невзлюбил прошлый владелец. Сейчас Годзилле исполнилось три года. Несмотря на это, он не научился добывать пищу самостоятельно, так как всегда жил среди людей.

Женщина, которая работала на местном рынке, давала ему только здоровую еду. Однако посетители базара постоянно подкармливали животное фастфудом и сладостями. В итоге Годзилла располнел до 20 килограммов, хотя обычно макаки весят восемь-десять килограммов.

Хозяйка животного рассказала, что каждое утро обезьянка делает зарядку. Тем не менее это не помогает избавиться от лишних килограммов, так как Годзилла много ест.

У этой макаки сложный характер: она берет еду только у тех, кто ей нравится, а к остальным порой проявляет агрессию. В одиночестве животное нервничает, поэтому его нельзя оставить дома. Женщина надеется, что Годзилле помогут сбросить вес в частном лагере для худеющих питомцев.

Ранее обезьяна сбежала с выставки животных в торговом центре «Райт» в Асбесте, написало Ura.ru. Она свободно разгуливала по ТЦ, пряталась от людей на подвесном потолке.