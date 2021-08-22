Жириновский заявил, что Меркель после отставки может получить работу в России

Канцлер Германии Ангела Меркель после отставки может получить работу в России, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Свой пост немецкий политик оставит уже осенью.

«Она уходит, в сентябре она в отставке, может быть, какую-то работу еще в России получит», — предположил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

В качестве примера он привел Герхарда Шредера, который был федеральным канцлером Германии с 27 октября 1998-го по 21 ноября 2005 года. С 2017 года он занимает пост председателя совета директоров компании ПАО «НК Роснефть».

«Шредер, пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа легкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы», — добавил Жириновский.

По его мнению, в европейских странах зарплаты чиновников не позволяют достаточно обогатиться и отложить денег.

Говоря о визите Меркель в Москву 20 августа, он заметил: «Не в Америку же ей ехать», — указав таким образом на особую роль, которую играет Россия для Германии.