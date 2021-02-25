Жириновский выступил против проведения ЧМ в Катаре из-за статистики погибших рабочих

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против проведения Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Причиной стала новость о том, что во время подготовки к нему погибло большое количество рабочих. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он уточнил, что правозащитным организациям следует обратить внимание на этот факт. Также политик предложил решение этой проблемы.

«Южные страны с адским климатом не должны участвовать в жеребьевке на проведение чемпионатов мира, чтобы не подвергать угрозе жизни рабочих и спортсменов», — считает он.