Украинскими силовыми структурами руководят западные спецслужбы. Украина может устроить провокации в адрес России с использованием химического оружия. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский, его слова приводит Telegram-канал Ura.ru.

Он отметил, что украинские силовики потеряли самостоятельность, поскольку ими управляют спецслужбы стран НАТО.

«Провокации с химическим оружием возможны. Диверсантов засылают. Сейчас сообщили, сколько терактов было предотвращено. Это, может, в том числе диверсанты, подготовленные в центрах на Украине», — заявил Жириновский.

По его словам, альянс использует всю территории Украины — от Азовского до Черного моря.

«Там везде все спецслужбы, все разведки, все инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности», — рассказал политик.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на Украину прибыл американский спецназ с химическим оружием, всего около тысячи человек.