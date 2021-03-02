Жириновский предложил странам СНГ войти в состав РФ в качестве губерний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывшим союзным республикам выгодно снова войти в состав России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, можно «создать что-то более мощное, чем СНГ». Он добавил, что лучший способ обеспечить безопасность и повышение экономики этим странам — это войти в состав России и стать губерниями.

«Душанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Рижская, Житомирская, Киевская и так далее», — пояснил Жириновский.