Жириновский предложил провести ответные учения на границе США и Мексики

«Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?» — заявил Жириновский.

Ранее Соединенные Штаты провели «небольшие» учения по сценарию российской ядерной атаки на территории Европы и ответных действий блока НАТО. На учениях была отрепетированы действия американских военных.

Предполагается, что в сторону России последует ответный ядерный удар. На учениях присутствовали и некоторые члены Конгресса США, чтобы узнать об особенностях взаимодействия во время ядерной войны.