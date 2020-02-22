Жириновский предложил провести ответные учения на границе США и Мексики
Америка провела военные учения в Европе на случай ядерного удара со стороны России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести ответные учения на мексиканско-американской границе. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?» — заявил Жириновский.
Ранее Соединенные Штаты провели «небольшие» учения по сценарию российской ядерной атаки на территории Европы и ответных действий блока НАТО. На учениях была отрепетированы действия американских военных.
Предполагается, что в сторону России последует ответный ядерный удар. На учениях присутствовали и некоторые члены Конгресса США, чтобы узнать об особенностях взаимодействия во время ядерной войны.