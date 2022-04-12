facebook_pixel
    12 апреля 2022, 16:18

    Жириновский перед смертью раскрыл главную ошибку в жизни

    НТВ: Жириновский называл ошибкой женитьбу не на той женщине

    Максим Зинкин

    Свадьба известного политика Владимира Жириновского с первой супругой Галиной была ошибкой. Об этом он рассказал НТВ в интервью, которое было опубликовано после его смерти.

    Жириновский перед смертью раскрыл главную ошибку в жизни

    По словам Жириновского, во время службы в армии в Грузии ему встретилась девушка Виолетта, но он уже подал ранее заявление в ЗАГС с Галиной.

    «Виолетта была цветок: сирийка, почитание мужа, говорит тихо, но я уже подал заявление в ЗАГС с Галиной. Эта ненужная честность меня подвела, нужно было написать Галине, что я встретил Виолетту», — рассказывал политик.

    При этом Жириновский жестко высказался о роли женщин в карьере политиков. Он считает, что они, отчасти, являются грузом для них.

    «Да пропади пропадом эта Виолетта! Если мужчина хочет чего-то добиться в жизни, то никаких женщин, никакой любви, никакого Бога, никаких авторитетов. Из-за отсутствия любимой женщины я сделал рывок вперед. Я глыба, меня слушает весь мир», — говорил Жириновский.

    Лидер ЛДПР умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.