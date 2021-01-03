Жириновский назвал ввод режима ЧС а США «последним шансом» для Трампа

Российский государственный деятель уверен, что сейчас в Соединенных Штатах самое время взять Трампу все в свои руки. Жириновский считает, что пока он еще официально занимает пост главы государства, можно устранять «неугодных прокуроров», заменять судей и командовать военными.

«США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. <…> Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат», — написал он в своем Telegram-канале.

Российский депутат отметил, что страна может на безвозмездной основе договориться о финансовой поддержке Трампа со стороны арабских шейхов.

«Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента. <…> Крепитесь, Дональд, мы с вам, заграница Вам поможет», — заключил он.

Кроме того, политик порекомендовал американскому президенту сделать прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». Жириновский вызвался отправить вакцину, если такая необходимость все же будет.

Ранее стало известно, что в США 11 членов Сената от Республиканской партии заявили, что будут голосовать против утверждения итогов президентских выборов из-за нарушений.