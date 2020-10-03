Жириновский назвал главное условие мира в Карабахе
«Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция — тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо», — написал политик в своем Telegram-канале.
Он добавил, что проблему можно решить и радикально: если Армения и Азербайджан захотят, включить страны в состав России.
«Еще вариант — Нагорный Карабах будет независим от всех стран-соседей, но там будет находиться российский военный контингент, и никто не посмеет на него нападать и требовать присоединения ни к одной из стран», — предложил Жириновский и призвал Ереван и Баку сесть за один стол, угоститься национальными блюдами обеих стран и «запить это все русским клюквенным морсом за мир».
Боевые действия начались в Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан воюют на линии соприкосновения уже седьмой день. С обеих сторон есть серьезные потери. Пресс-секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян ранее сообщил, что с момента обострения ситуации в Карабахе погибли более трех тысяч азербайджанских военных. Их тела лежат в нейтральной зоне.