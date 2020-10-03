Жириновский назвал главное условие мира в Карабахе

Мир наступит в Нагорном Карабахе только тогда, когда на Южный Кавказ придет Россия. Без нее урегулировать конфликт не получится. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция — тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что проблему можно решить и радикально: если Армения и Азербайджан захотят, включить страны в состав России.

«Еще вариант — Нагорный Карабах будет независим от всех стран-соседей, но там будет находиться российский военный контингент, и никто не посмеет на него нападать и требовать присоединения ни к одной из стран», — предложил Жириновский и призвал Ереван и Баку сесть за один стол, угоститься национальными блюдами обеих стран и «запить это все русским клюквенным морсом за мир».

Боевые действия начались в Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан воюют на линии соприкосновения уже седьмой день. С обеих сторон есть серьезные потери. Пресс-секретарь непризнанной республики Ваграм Погосян ранее сообщил, что с момента обострения ситуации в Карабахе погибли более трех тысяч азербайджанских военных. Их тела лежат в нейтральной зоне.