Жириновский назвал действия Зеленского началом жуткого развала Украины
Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись ЗеленскомуПодробнее
По его словам, поднимая вопрос о снятии неприкосновенности, Зеленский просто «не понимает о чем он говорит». Такой шаг может привести к тому, что депутаты не будут больше выражать свое мнение, а начнут положительно голосовать за принятие всех законов. В качестве примера лидер партии привел продажу украинской земли.
«Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!» — заявил политик в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».
Он продолжил, что подобный сценарий в дальнейшем станет началом «более жуткого разрушения государства Украина».
«Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно», — отметил Жириновский.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 сентября подписал документ, согласно которому начиная с января 2020 года украинские депутаты лишатся неприкосновенности. Сейчас закон отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.