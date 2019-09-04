Жириновский назвал действия Зеленского началом жуткого развала Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получил на подпись закон о снятии неприкосновенности с депутатов. После ее отмены начнется жуткое разрушение всей страны, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности отправили на подпись Зеленскому Подробнее

По его словам, поднимая вопрос о снятии неприкосновенности, Зеленский просто «не понимает о чем он говорит». Такой шаг может привести к тому, что депутаты не будут больше выражать свое мнение, а начнут положительно голосовать за принятие всех законов. В качестве примера лидер партии привел продажу украинской земли.

«Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!» — заявил политик в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Он продолжил, что подобный сценарий в дальнейшем станет началом «более жуткого разрушения государства Украина».

«Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно», — отметил Жириновский.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 сентября подписал документ, согласно которому начиная с января 2020 года украинские депутаты лишатся неприкосновенности. Сейчас закон отправлен на подпись Владимиру Зеленскому.