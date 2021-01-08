Жириновский допустил появление в США партии Трампа

Дональд Трамп после президентства может создать в Соединенных Штатах третью крупную партию с поддержкой около 30 миллионов избирателей. Такое предположение сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Теперь может быть вариант третьей партии, (которая — прим. ред.) появится в Америке — Демократическая, Республиканская и его (Трампа — прим.ред.) собственная. <…> Но когда говорят: „Давайте еще одну партию“. На базе чего ее делать? Вот здесь Трамп нанес удар по всем партиям, и за ним 72 миллиона (проголосовавших за него на президентских выборах — прим. ред.)» — приводит РИА «Новости» слова Жириновского на рабочем обеде-совещании фракции.

Депутат подчеркнул, что даже если от поддержавших его во время голосования останется половина, то это все равно будет «хорошая партия». По словам Жириновского, у Трампа есть все необходимое: амбиции и деньги.

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену. 6 января во время заседания Конгресса по избранию Байдена руководителем Американского государства, в Капитолий ворвались несогласные с итогами голосования сторонники Трампа. Во время беспорядков погибли пять человек.

Трамп пообещал мирно передать власть и призвал американцев к примирению.