Жириновский дал советы Трампу, как удержать власть

«По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования» — пересказал Жириновский заявления Трампа, сделанные после дня голосования.

Политик перечислил и другие тезисы, которые ранее упоминал президент США: о том, что «любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены», а из бюллетеней, присланных по почте, «принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования». «Остальные выбрасываются в урну, в архив», — советует лидер ЛДПР.

Политик также намекнул на вооруженный мятеж.

«У американцев есть, чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок», — считает Жириновский.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Байден одерживает победу, получив более 270 голосов выборщиков. Его уже поздравили ряд западных лидеров и генсек НАТО. Трамп намерен добиваться пересчета голосов в нескольких штатах.