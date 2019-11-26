Жираф-сирота подружился с псом в южноафриканском приюте
В южноафриканской провинции Лимпопо нашли жирафа-сироту и доставили его в приют для диких животных, где его нянькой стал пес по кличке Охотник. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на американские СМИ.
По данным издания, когда маленького жирафа нашли, ему было лишь два дня от роду. Его родителей пристрелили браконьеры. Работники приюта откармливают животное, а пес Охотник заботится о нем и охраняет. Состояние жирафа уже пришло в стабильное состояние. Он ест, пьет молоко и без посторонней помощи передвигается по вольеру.