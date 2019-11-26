Жираф-сирота подружился с псом в южноафриканском приюте

По данным издания, когда маленького жирафа нашли, ему было лишь два дня от роду. Его родителей пристрелили браконьеры. Работники приюта откармливают животное, а пес Охотник заботится о нем и охраняет. Состояние жирафа уже пришло в стабильное состояние. Он ест, пьет молоко и без посторонней помощи передвигается по вольеру.