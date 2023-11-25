Мир 25 ноября 2023, 10:03 Жилые дома и 120 учреждений обесточило в Киеве после взрывов Минэнерго Украины: в Киеве после взрывов обесточены 120 учреждений и жилые дома РИА «Новости»

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В Киеве после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений и жилые дома. В Telegram-канале Минэнерго Украины сообщили, что повреждения получила воздушная линия электропередачи в столице и области.

«Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов БПЛА в столице обесточило воздушную линию», — заявили в министерстве.

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Без света в результате ЧП остались 77 жилых домов, а также 120 учреждений, которые расположены в центре города.

В украинском Минэнерго уточнили, что во время обстрела в Киевской области отключились воздушные линии мощностью 330 киловольт. По предварительным данным, это произошло из-за обстрела.

Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

По информации местных СМИ, взрывы прогремели в левобережном районе Троещина. В городе включили сигналы воздушной тревоги.