25 ноября 2023, 10:03
Жилые дома и 120 учреждений обесточило в Киеве после взрывов
Минэнерго Украины: в Киеве после взрывов обесточены 120 учреждений и жилые дома
В Киеве после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений и жилые дома. В Telegram-канале Минэнерго Украины сообщили, что повреждения получила воздушная линия электропередачи в столице и области.
«Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов БПЛА в столице обесточило воздушную линию», — заявили в министерстве.
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Без света в результате ЧП остались 77 жилых домов, а также 120 учреждений, которые расположены в центре города.
В украинском Минэнерго уточнили, что во время обстрела в Киевской области отключились воздушные линии мощностью 330 киловольт. По предварительным данным, это произошло из-за обстрела.
Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения.
По информации местных СМИ, взрывы прогремели в левобережном районе Троещина. В городе включили сигналы воздушной тревоги.
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Украина
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